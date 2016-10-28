Семерак заявив, що Україна спільно з США будуватиме сховище ядерного палива

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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак

Україна щороку платить близько 200 млн доларів РФ за зберігання відпрацьованого ядерного палива

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС розпочалися роботи з будівництва центрального сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак в соцмережі Facebook.

«На цьому місці у зоні відчуження вже розпочалися роботи з будівництва центрального сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій. Як і рік тому, я вважаю, що це надважливий проект для України. Цей об’єкт дозволить не лише економити великі суми грошей з державного бюджету, але й стане ще одним кроком для утвердження нашої незалежності від Російської Федерації», -повідомив Семерак.

Він зазначив, що це український проект і з фото зрозуміло, що США є стратегічним партнером у будівництві центрального сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій.

Він нагадав, що Україна щороку платить близько 200 млн доларів РФ за зберігання відпрацьованого ядерного палива.

«Збудувавши власне сховище, Україна вже за кілька років може його окупити. Зона відчуження має всі можливості для реалізації цього проекту і його будівництво відбуватиметься за найвищими світовими стандартами з екологічної безпеки. Ця тема особливо «драконить» російські ЗМІ, тому на упередження різних маніпуляцій запевняю, що мова не йде про зберігання палива з усієї Європи та інших частин світу. Це власне український проект і з фото зрозуміло, хто у даному випадку є нашим стратегічним партнером», - зазначив міністр.

Нагадаємо, у першому півріччі цього року в Чорнобильській зоні може почати роботу перша сонячна електростанція.