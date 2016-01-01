Сенат Нідерландів готовий підтримати Угоду про асоціацію Україна – ЄС

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Угода про асоціацію Україна – ЄС

Українська угода може розраховувати на більшість у Сенаті, пишуть ЗМІ

Більшість у верхній палаті парламенту Нідерландів готова підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Про це повідомив суспільний мовник NOS із посиланням на власні джерела.

«Українська угода може розраховувати на більшість у Сенаті. Джерела NOS повідомили, що партія CDA у Сенаті врешті дасть згоду», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд також може розраховувати на більшість у нижній палаті парламенту.

Раніше нідерландська опозиційна партія D66 висловила підтримку домовленостям, досягнутим урядом Нідерландів та країнами ЄС для завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу минулого тижня узгодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації у країні Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Рішення не передбачає змін у тексті угоди. За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, досягнуте рішення є роз'ясненням щодо того, чим є і чим не є угода, і знімає «занепокоєння», які виникли під час кампанії перед референдумом з ратифікації угоди Нідерландами.

У прийнятому рішенні глав держав та урядів зазначається, що Угода про асоціацію не є сходинкою на шляху до членства у ЄС, не включає гарантій колективної безпеки, не веде до обов'язкової військової співпраці, не передбачає вільного працевлаштування українців у ЄС чи додаткової фінансової допомоги Україні. Європейська рада у рішенні вказала, що воно має юридичну силу для всіх 28 країн-членів, але набуде чинності лише тоді, коли Нідерланди ратифікують Угоду про асоціацію і ЄС загалом завершить процес ратифікації.

Минулої п'ятниці уряд Нідерландів погодив супровідний закон на ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС та передав його, як передбачено процедурою, для оцінки Державній раді Нідерландів.

Для завершення ратифікації документ має бути підтримано нижньою та верхньою палатами парламенту Нідерландів. На відміну від нижньої палати, де партії правлячої коаліції мають половину місць, у верхній палаті ці партії перебувають у меншості, тому розраховують також на підтримку опозиційних партій.

Джерело: Укрінформ