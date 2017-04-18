Сенат Нідерландів назвав дату розгляду асоціації Україна-ЄС
- Сьогодні, 11:13
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Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.
Дебати щодо ратифікації відбудуться у травні
У Сенаті Нідерландів пропонують провести дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 23 травня. Пропозицію зробили сенатські комітети з питань закордонних справ, оборони та розвитку і європейських відносин, йдеться у повідомленні на сайті Сенату Нідерландів.
Якщо ж дата, 23 травня, не підійде міністру, дебати будуть перенесені на 6 червня.
Нагадаю, минулого тижня Сенат Нідерландів прийняв рішення, що не відкладатиме голосування щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС до моменту формування нового уряду.
Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.
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