Сенат Нідерландів назвав дату розгляду асоціації Україна-ЄС

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Фото:http://fakty.ictv.ua Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

Дебати щодо ратифікації відбудуться у травні

У Сенаті Нідерландів пропонують провести дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 23 травня. Пропозицію зробили сенатські комітети з питань закордонних справ, оборони та розвитку і європейських відносин, йдеться у повідомленні на сайті Сенату Нідерландів.

Якщо ж дата, 23 травня, не підійде міністру, дебати будуть перенесені на 6 червня.

Нагадаю, минулого тижня Сенат Нідерландів прийняв рішення, що не відкладатиме голосування щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС до моменту формування нового уряду.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

Як повідомляв «Главком», для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.