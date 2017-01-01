Сенат Нідерландів назвав дату розгляду асоціації Україна – ЄС
- Сьогодні, 06:18
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Перша палата парламенту Нідерландів отримала останні документи, що дозволяють почати дебати про розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною
Сенат Нідерландів отримав останні документи, які дозволять продовжити розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною і призначити дату дебатів.
9 травня в Сенат надійшли необхідні рішення комітетів, після чого прийнято рішення провести дебати з українського питання 23 травня.
Раніше джерела видання повідомили, що в Сенаті вже є більшість голосів на підтримку асоціацію з Україною.
«Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна – ЄС», – пише видання.
Нагадаємо, Сенат Нідерландів прийняв рішення, що не відкладатиме голосування щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС до моменту формування нового уряду.
Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС 23 лютого.
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