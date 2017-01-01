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    Сенат Нідерландів назвав дату розгляду асоціації Україна – ЄС

    • Сьогодні, 06:18
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    <span>Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна &ndash; ЄС 23 лютого</span>
    Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС 23 лютого

    Перша палата парламенту Нідерландів отримала останні документи, що дозволяють почати дебати про розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною

    Сенат Нідерландів отримав останні документи, які дозволять продовжити розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною і призначити дату дебатів.

    9 травня в Сенат надійшли необхідні рішення комітетів, після чого прийнято рішення провести дебати з українського питання 23 травня.

    Раніше джерела видання повідомили, що в Сенаті вже є більшість голосів на підтримку асоціацію з Україною.

    «Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна – ЄС», – пише видання.

    Нагадаємо, Сенат Нідерландів прийняв рішення, що не відкладатиме голосування щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС до моменту формування нового уряду.

    Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС 23 лютого.

    Як повідомляв «Главком», для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще п'ять етапів.

    ЄС документи Україна
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