Сенат Нідерландів назвав дату розгляду асоціації Україна – ЄС

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Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС 23 лютого

Перша палата парламенту Нідерландів отримала останні документи, що дозволяють почати дебати про розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною

Сенат Нідерландів отримав останні документи, які дозволять продовжити розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною і призначити дату дебатів.

9 травня в Сенат надійшли необхідні рішення комітетів, після чого прийнято рішення провести дебати з українського питання 23 травня.

Раніше джерела видання повідомили, що в Сенаті вже є більшість голосів на підтримку асоціацію з Україною.

«Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна – ЄС», – пише видання.

Нагадаємо, Сенат Нідерландів прийняв рішення, що не відкладатиме голосування щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС до моменту формування нового уряду.

Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС 23 лютого.

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