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    Сенат штату Вашингтон визнав Голодомор геноцидом українців

    • Сьогодні, 23:24
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    Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа

    В американську штаті Вашингтон Сенат ухвалив резолюцію, в якій Голодомор називають геноцидом українського народу. 

    «Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України», йдеться у резолюції.

    Відповідне рішення було прийнято одноголосно.

    Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа (Mark Miloscia).

    Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-Губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сирусу Хабібу (Cyrus Habib).

    США партії
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