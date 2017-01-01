Сенат штату Вашингтон визнав Голодомор геноцидом українців
- Сьогодні, 23:24
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Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа
В американську штаті Вашингтон Сенат ухвалив резолюцію, в якій Голодомор називають геноцидом українського народу.
«Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України», йдеться у резолюції.
Відповідне рішення було прийнято одноголосно.
Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа (Mark Miloscia).
Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-Губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сирусу Хабібу (Cyrus Habib).