Сенегал оголосив про збройне вторгнення в Гамбію

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Метою інтервенції назвали встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах

Збройні сили Сенегалу оголосили про початок вторгнення в Гамбії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника армії Абду Ндіайе.

«Ми увійшли до Гамбії», — написав полковник агентству.

Метою інтервенції раніше називалося встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах і 19 січня прийняв присягу в посольстві на території Сенегалу.

Чинний лідер Яйя Джамме, який керує країною з 1994 року, відмовляється залишити посаду.

Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.