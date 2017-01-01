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    Сенегал оголосив про збройне вторгнення в Гамбію

    • Сьогодні, 21:13
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    Метою інтервенції назвали встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах

    Збройні сили Сенегалу оголосили про початок вторгнення в Гамбії.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника армії Абду Ндіайе.

    «Ми увійшли до Гамбії», — написав полковник агентству.

    Метою інтервенції раніше називалося встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах і 19 січня прийняв присягу в посольстві на території Сенегалу.

    Чинний лідер Яйя Джамме, який керує країною з 1994 року, відмовляється залишити посаду.

    Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.

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