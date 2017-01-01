Серед відвідувачів клубу в Стамбулі, де стався теракт, були українці

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В результаті теракту в Стамбулі загинуло 39 людей

МЗС України відкрило гарячу лінію для українців, охочих перевірити місцезнаходження своїх рідних в Стамбулі

Під час нічного нападу озброєних людей на нічний клуб Reina в Стамбулі загинули щонайменше 39 осіб, не менше 70 поранені. 16 загиблих є іноземцями.

Як відомо, вночі в клуб увірвалися двоє чоловіків у костюмі Санта-Клаусів і відкрили стрілянину з автоматів Калашникова по людях, які святкували зустріч Нового року.

Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для українців, охочих перевірити місцезнаходження своїх рідних в Стамбулі, між тим відомо, що в нічному клубі під час нападу були щонайменше дві громадянки України. Обидві вижили.

«Терористи щойно захопили клуб, в якому наша компанія святкувала новий рік. Багато убитих. Я жива!!!! Жива !!!!»- написала в Facebook користувачка Наташа Вольнова з Рівного. Пізніше вона додала на свою сторінку такий запис: «Дякую поліцейському, який витягнув мене з-під столу однією з найперших. Тримав міцно мої руки і захищав своєю спиною. Також дякую дівчині Наталі (як потім виявилося, з Луцька), яка зняла свою накидку і віддала мені, бачачи голі плечі».

Нагадаємо, раніше Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомила про перевірку інформації про громадянство постраждалих в результаті теракту в Туреччині.