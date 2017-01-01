Українське консульство перевіряє, чи були серед постраждалих у Стамбулі українці

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В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані

Поліція не повідомляє громадянство загиблих та поранених

Консульська служба Міністерства закордонних справ України повідомила про перевірку інформації про громадянство постраждалих в результаті теракту в Туреччині.

«Поліція Стамбула не повідомляє громадянство загиблих і поранених. Консул намагається встановити, чи немає серед постраждалих українців», - йдеться в повідомленні консульської служби в Твіттер.

Як повідомлялося, 35 осіб стали жертвами теракту в Стамбулі, ще 40 осіб отримали поранення в результаті збройного нападу невідомих людей, одягнених в костюми Санта-Клаусів, на нічний клуб Reina.

Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані. Серед загиблих - 16 іноземців.

Як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терорист був ліквідований.

Раніше мер міста Васіп Шахін, повідомив, що нападник був один, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього увійшов всередину і почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.