Сергій Жадан: російськомовні українські патріоти існують

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Сергій Жадан

Письменник зауважив, що процес українізації відбувається вже зараз, але без тиску держави

Український письменник Сергій Жадан заявив, що він виступає за популяризацію української мови, але проти, коли громадян України між собою зіштовхують на мовному ґрунті. Про це він повідомив в інтерв'ю «Апострофу».

«Ситуації дуже різні бувають», - сказав Жадан, зазначивши, що він знає «величезну кількість людей», які говорять російською мовою, але є патріотами України.

«Ось такий феномен – російськомовні українські патріоти. Якщо хтось буде говорити, що так не буває, що такого не може бути, я буду заперечувати, так може бути», - додав він.

Письменник зауважив, що процес українізації відбувається вже зараз, оскільки багато людей переходять на українську мову без тиску з боку держави.

Також Сергій Жадан заявив про парадокс: для багатьох російськомовних людей українська є рідною, але вони на ньому розмовляють.

«Зараз серед бійців АТО проводили опитування, хто з них вважає українську мову рідною, і досить високий відсоток сказав, що українська для них рідна», - сказав письменник.

Джерело: Апостроф