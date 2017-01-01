Сестра Савченко збила людину: нові подробиці ДТП

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Машину Савченко забрали на штрафмайданчик

Свідки ДТП розповіли про подробиці пригоди

ДТП, під час якої сестра народного депутата Надії Савченко – Віра – збила людину, сталася в Києві в мікрорайоні Троєщина, де живе сім'я Савченко, на парковці неподалік від супермаркету, оточеного кіосками.

«Надія Савченко та її сестра сіли в сріблясту Skoda Fabia близько 9-ї ранку. Віра за кермо, а Надія - поруч, і рушили. Причому відразу дали по газах. Ми думали, що вона в когось точно вріжеться, там якраз таксі їхало», - розповіла «КП в Україні» продавщиця одного з магазинчиків, що знаходиться поруч з місцем ДТП.

«Коли все сталося, Надя відразу вискочили з автомобіля, підбігли до бабусі, яка впала, і почала надавати першу допомогу», - розповіла співробітниця «Макдональдса».

Сама винуватиця пригоди Віра Савченко, класифікувала наїзд як невелике ДТП.

«Це я, не нардеп Надія Савченко. Я виїжджала з паркувального місця задом, дивилася на машину, яка теж випарковувалась, в ліве дзеркало. Між мною і цією машиною в той момент літня жінка переходила дорогу - я її штовхнула, вона впала», - прокоментувала інцидент Віра.

На відео видно, що Віра збила жінку на досить високій швидкості і якби не зупинилася, могла б врізатися в машину таксі.

«Жінка, яку збили, отримала травму ноги. Її швидка забрала. Надія Савченко виїхала, а швидку з потерпілою чекала її сестра, - розповів поліцейський, який стежив за навантаженням машини на евакуатор, - машина буде на штрафмайданчику до з'ясування всіх обставин».

Як нам розповіла прес-секретар Надії Савченко, Тетяна Проторченко, Віра і Надія збираються надавати допомогу потерпілій жінці.

Нагадаємо, ДТП сталася вранці 13 квітня на вулиці Драйзера.