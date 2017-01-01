Ще один нардеп заявив, що виходить з БПП

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Владислав Голуб

Голуб зазначив, що це зважене рішення

Нардеп Владислав Голуб заявив, що виходить з фракції «Блок Петра Порошенка». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я прийняв рішення вийти з фракції «Блок Петра Порошенка», - зазначив Голуб.

Він повідомив, що таке рішення обумовлено цілим рядом причин, воно зважене та «продиктовано станом існуючих речей в країні і бажанням працювати на конкретний результат».

«Центральна влада не розуміє ситуації на місцях, а місцеві князьки, як це відбувається у межах мого виборчого округу, переплутали децентралізацію з федералізацією. В таких умовах я хочу залишатися чесним перед виборцями та громадянами України і не бажаю брати участь в процесі імітації реформ. Реформи, про які ми говоримо вже три роки, на жаль, так і залишаються словами. Коаліції по суті не існує. Голосувати синхронно з Опозиційним блоком, як це сталося під час спроб затвердити аудитора НАБУ, не в моїй природі. Людина, проста українська людина, яка зробила Революцію Гідності, яка воює на фронті, допомагає чим може нашим воїнам, опинилася на межі виживання», - зазначив нардеп.

Він подякував колегам по фракції за плідну співпрацю.

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