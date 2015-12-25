Депутат Юрій Бублик вийшов з БПП: Бути співучасником злочинів надалі я не готовий

Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: censor.net.ua Юрій Бублик

«Державна архітектурно-будівельна інспекція вимагає від забудовників долар за кожен квадратний метр на початку і в кінці будівництва»

Фракція Блок Петра Порошенка знову зазнала втрат. Зокрема, сьогодні, 23 січня, народний депутат Юрій Бублик повідомив, що подав заяву про свій вихід із пропрезидентської фракції та коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна». Парламентар зауважив, що заява була подана ним ще 18 січня, проте спікер з трибуни парламенту її досі не зачитав.

У минулому скликанні Верховної Ради Бублик входив до фракції «Свобода». У діючий парламент він пройшов по виборчому округу №145 на Полтавщині як кандидат від «Свободи», а до фракції БПП приєднався лише навесні 2016 року. Та цей союз не витримав випробування часом, чи, точніше, як пояснює сам Бублик, політикою нинішньої влади.

«Чинна влада не ставить за мету ліквідовувати корупційні схеми, вона бажає їх очолювати. А в умовах війни, яку замаскували під АТО, це не що інше, як цинічне мародерство. За це - розстрілюють!», - зазначив нардеп у соцмережі.

Бублик також навів кілька прикладів корупції. Зокрема, акцентував увагу на тому, що департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції в Полтавській області під патронатом влади вимагає від забудовників Полтавщини долар США за кожен квадратний метр по деклараціях про початок будівництва та про готовність об'єктів до експлуатації. Політик також зазначив, що Держгеокадастр у його рідному селищі (Новоселівка) «завершує дерибан… сільського цвинтаря». Та розповів, що останнім часом СБУ, ДФС і навіть Нацгвардія за надуманими підставами блокують імпорт скрапленого газу, при цьому даючи зелене світло імпорту компаніям, наближеним до керівництва фракції БПП. «І це лише вершина айсберга», - сказав депутат.

«Главком» поговорив з Юрієм Бубликом про те, хто ж саме «сидить» на описаних нардепом корупційним схемах, та до якого табору у Раді він тепер планує примкнути.

Пане Юрію, якщо вас не задовольняла політика чинної влади, чому ви вирішили залишити фракцію БПП та парламентську коаліцію тільки тепер? Майже рік придивлялись?

Тому що надія помирає останньою. Я до останнього сподівався, що зміняться і стан справ, і політика влади - в частині наведення елементарного порядку в державних органах. Але цього, на жаль, не сталося. І надалі бути співучасником цих злочинів я не готовий. Бо я щодня спілкуюся з виборцями. Я ж в своїй заяві навіть не чіпаю соціально-економічних речей, які також складні, оскільки за своєю природою є українським націоналістом, а не соціалістом. Але навіть їх не можна змінити, не навівши елементарного порядку. Я в своїй заяві все виклав.

Хто з представників влади, представників фракції курує схеми, описані вами в заяві?

Всі претензії до уряду. Державна архітектурно-будівельна інспекція - це вертикаль пана Геннадія Зубка (віце-прем’єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. - «Главком»). Держгеокадастр перебуває в підпорядкуванні міністра АПК (Тарас Кутовий. - «Главком»). Наступний приклад, те, що більш за все дістало, пов’язаний із Українською асоціацією скрапленого газу. Це питання, які треба ставити СБУ, Державній фіскальній службі. Це все виконавча гілка влади, звичайно.

Своє рішення про вихід із фракції ви обговорювали з кимось із її керівників або ж президентом?

Я за своєю природою вільна людина. Я - депутат-мажоритарник, і мої керівники - це моя полтавська громада. Інформацію про всі ці інциденти я викладав у своїх депутатських зверненнях, запитах. Це робили і інші мої колеги від БПП, наприклад, щодо імпорту скрапленого газу. Я не розмовляв з керівництвом фракції. Я раз звернувся до Кабінету міністрів, два - звернувся, відповіді немає. Написав заяву і все. До президента я не звертався і розмов з ним не мав. У нього є більш важливі державні справи, ніж розмовляти з депутатами.

Як вам, за вашими ж словами, націоналісту за природою, жилося у БПП?

Проблема - це відсутність дисципліни. Відсутність дисципліни погубить і цю Верховну Раду. Парадоксальна ситуація виходить. Коаліції за великим рахунком в кількісному складі немає. У всякому разі - її конституційного складу. Коли там просувають якісь лобістські закони, багато порядних депутатів у БПП та «Народному фронті» їх не підтримують їх. В такому разі до голосування долучаються «Воля народу», «Відродження», як мало голосів – то і «Опоблок». За державницькі закони, звичайно, підключаються і «Самопоміч», і Радикальна партія, і «Батьківщина», і позафракційні. І в результаті вони і отримують належну кількість голосів для того, щоб той чи інший законопроект пройшов. Але фактично коаліції немає.

Ви плануєте долучитися до іншої фракції, групи? Чи були вже пропозиції?

Буду позафракційним і позапартійним. На сьогодні я бачу себе таким.

В «Свободу» вам також шлях закритий?

Двічі в одну річку не входять.

Лави ВО «Свобода» Юрій Бублик лишив в 2015 році (вже після обрання в парламент). Причиною такого рішення, як пояснював він, була «авторитарна модель керівництва партією». Зокрема, той факт, що керівників місцевих організацій «Свободи» обирають за призначенням голови партії з поданням місцевого вищого керівництва, а не рядові члени, тобто «ріст партійною ієрархією не залежить від твоїх побратимів».

Як заявляв нардеп, його рейтинг на Полтавщині був вищим за партійний. «Як наслідок: вести активну виборчу компанію, агітувати за «Свободу», позичати у Сірка очі, червоніти перед громадою, брати якісь зобов'язання на себе - Бублик; координувати діяльність фракцій у місцевих радах, здійснювати кадрову політику, отримувати політичні дивіденди - так ми тут і самі справимося, зробимо, як скаже керівник обласної організації, коли повернеться із полювання», - пояснював він внутрішню «свободівську» кухню.

Чому навесні 2016 року ви вирішили приєднатися саме до фракції БПП?

Для того, щоб зберегти коаліцію. Коаліція може складатися із двох фракцій. Якби можна було приєднатися навесні минулого року до коаліції, не входячи до БПП, я б залюбки саме так зробив. А чому вибір був зроблений на користь саме БПП? Був вибір - або БПП, або «Народний фронт». Але під час останньої виборчої кампанії мене підтримувала політична сила «Блок Петра Порошенка» в межах політичних домовленостей.

Хто зробив вам пропозицію приєднатися до БПП у парламенті? З ким ви вели з цього приводу розмови?

Я спілкувався із Володимиром Гройсманом, який на той час був ще спікером парламенту.

Катерина Пешко, «Главком»