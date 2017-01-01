Ще одного відомого російського актора не пустили в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сафонов зазначив, що заборона на в’їзд у країну буде діяти 3 роки

Російського актора театру і кіно Кирила Сафонова не пустили в Україну. Сафонов зазначив, що заборона на в’їзд у країну буде діяти 3 роки. При цьому він визнав, що відвідував Крим після анексії півострова Росією.

«Мені закрили в’їзд в Україну. Шкода, я люблю цю країну. Ну, значить так треба. Якщо хто буде прольотом в Одесі, зможете знайти мене в залі відльоту ще як мінімум до завтра», – повідомив він у своєму Facebook.

«У мене там були дозйомки пректу, який почався ще «до», – говорить Сафонов.

У свою чергу мати Сафонова в коментарях розкритикувала російську владу за те, що вони не повідомляють своїх громадян про заборону їм в’їзду в інші країни.

«Розумію-не розумію... Якщо одна сторона закрила в’їзд, то не в цю ж хвилину, напевно? Іншій стороні було слабо дізнатися і не гнати артистів у невідомість? Або ліва рука не знає, що робить права? Або вигоди заради? Звинуватити Україну, обкласти її матом нічого не варте. По-моєму, обкласти за наругу над артистами треба когось іншого. Якщо я не те кажу, сину, пробач», – написала Галина Сафонова.

Нагадаємо, Кирило Сафонов народився у 1973 році в Красноярському краї РФ. Шкільні роки Кирила пройшли у Львові, куди сім’я переїхала, коли йому ще не було семи років. Його мати – Галина Семенівна, вчителька російської мови і літератури, пише вірші і прозу. У 1980-ті роки працювала директором Львівського палацу піонерів, де юний Кирило відвідував різноманітні гуртки, виступав на концертах із читанням віршів. Коли Кирилу було 12 років, його батьки розлучилися. Після розлучення мати одна піднімала трьох дітей – Кирила і двох його старших сестер. На початку 1990-х років родина повернулася у Росію.

Як повідомлялося, 22 березня Служба безпеки України на три роки заборонила в'їзд до країни співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на конкурсі «Євробачення-2017», через її відвідування окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.