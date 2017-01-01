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    Штаб АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів

    • Сьогодні, 21:25
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    Міномети в зоні АТО
    Міномети в зоні АТО

    Окупанти продовжують використовувати важке озброєння

    Бойовики на Донбасі продовжують застосовувати важке озброєння проти української армії. Кількість ворожих обстрілів суттєво збільшилася.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська, застосовуючи в тому числі важке озброєння, продовжують порушувати режим тиші», - звітують у штабі.

    Застосування противником мінометів калібру 120мм зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Авдіївка, міномети калібру 82мм – поруч населених пунктів Піски та Красногорівка.

    Загалом, з початку доби до близько 21:00 російсько-окупаційні війська 37 разів обстріляли українських військових.

    «Главком» раніше повідомляв, що станом на 18:00 на Донбасі було зареєстровано 14 обстрілів позицій Збройних сил України

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