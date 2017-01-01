Штаб АТО: бойовики збільшили кількість обстрілів

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Міномети в зоні АТО

Окупанти продовжують використовувати важке озброєння

Бойовики на Донбасі продовжують застосовувати важке озброєння проти української армії. Кількість ворожих обстрілів суттєво збільшилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська, застосовуючи в тому числі важке озброєння, продовжують порушувати режим тиші», - звітують у штабі.

Застосування противником мінометів калібру 120мм зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Авдіївка, міномети калібру 82мм – поруч населених пунктів Піски та Красногорівка.

Загалом, з початку доби до близько 21:00 російсько-окупаційні війська 37 разів обстріляли українських військових.

«Главком» раніше повідомляв, що станом на 18:00 на Донбасі було зареєстровано 14 обстрілів позицій Збройних сил України