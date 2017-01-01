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    «Тиша» на Донбасі: під Маріуполем бойовики гатять з гранатометів

    • Сьогодні, 18:29
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    Українські захисники в зоні АТО
    Українські захисники в зоні АТО

    Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення

    Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати режим тиші на Донбасі. З початку доби ворог здійснив 14 обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За його даними, на донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
    «Поблизу Маріуполя по наших позиціях в районі Павлополя ворог гатив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По опорних пунктах в районі Водяного та Широкиного вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні прес-центру.
    На луганському напрямку позиції поблизу Новоолександрівки ворог обстрілював з гранатометів.

    «Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Павлополя сили АТО відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення», - інформує штаб АТО.

    Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі зафіксовано 29 обстрілів позицій українських захисників, поранення дістали четверо українських військовослужбовців.

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