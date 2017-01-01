Штаб АТО: Росія проводить масштабні військові тренування на Донбасі

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В рамках командно-штабного навчання противник проводить бойові стрільби по території підконтрольній Україні

На тимчасово окупованій території Донбасу проходять командно-штабні тренування російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

За даними розвідки штабу АТО, на тимчасово окупованій території сходу України тривають командно-штабні тренування російсько-окупаційних військ – 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО. В рамках командно-штабного навчання противник проводить бойові стрільби по території підконтрольній Україні. З проведенням цих навчань, командування АТО пов’язує збільшення кількості обстрілів наших опорних пунктів, під час яких окупанти використовують важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Втім, із їх закінченням послаблення ситуації у штабі АТО не прогнозують.

За даними розвідки, Російська Федерація продовжує всебічно забезпечувати підрозділи противника. Протягом останніх днів фіксуються факти прибуття на окуповані території сходу країни транспортних засобів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та особовим складом.

Варто також зазначити, що 16 березня на тимчасово непідконтрольну територію України зайшов черговий, так званий гуманітарний конвой. Як показує практика з прибуттям російської «допомоги» ситуація повсякчас ускладнюється, кількість обстрілів з використанням важкого озброєння збільшується.