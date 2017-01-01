Шведські ЗМІ розповіли, як російські пропагандисти створюють фейкові новини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У сьогоднішній російській зовнішній політиці знову використовуються прийоми, знайомі з часів холодної війни

Шведські вчені та експерти в галузі безпеки вважають, що Росія проводить цілеспрямовану кампанію з надання тиску на політичні дебати у Швеції, пише видання Tagesspiegel.

«Лист, що сплив у лютому 2015 року в соцмережах і наробив багато галасу в Швеції, написаний нібито міністром оборони Швеції Петером Хултквістом главі найбільшого оборонного концерну країни, в якому автор пропонував концерну постачати зброю в Україну... Лист, щоправда, містив помилки і неузгодженості: так, згадуваний глава концерну вже давно не обіймав цю посаду, та й написаний він був не рідною для міністра і адресата шведською, а англійською мовою. Таким чином, було зроблено висновок, що лист є фальшивкою. Однак в інтернеті поповзли чутки про постачання шведських озброєнь до України. Особливу активність довкола цієї теми розвинули прокремлівські ЗМІ», – повідомляє видання.

Воно наголошує: шведські вчені виходять з того, що в сьогоднішній російській зовнішній політиці знову використовуються прийоми, знайомі з часів холодної війни.

«Минулого року шведські спецслужби зареєстрували нарощування замаскованої активності з російського боку незадовго до прийняття парламентом рішення про інтенсифікацію співпраці з НАТО», – зазначається в статті.

Як повідомлялося, найбільш авторитетний інститут зовнішньої політики Швеції звинуватив Росію у використанні підроблених новин, підроблених документів і дезінформації в рамках скоординованої кампанії із впливу на громадську думку і процес прийняття рішень у скандинавській країні.