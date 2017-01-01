РФ в інформаційній війні проти Швеції поширювала фейки - дослідження

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Дослідження показало, що Росія поширювала звіти, що вводять в оману аудиторію

Найбільш авторитетний інститут зовнішньої політики Швеції звинуватив Росію у використанні підроблених новин, підроблених документів і дезінформації в рамках скоординованої кампанії із впливу на громадську думку і процес прийняття рішень в скандинавській країні. Про це пише The Guardian.

Шведський інститут з міжнародних відносин констатував в комплексному дослідженні, що Швеція є об'єктом «широкого спектра активних заходів», спрямованих на «ускладнення її здатності генерувати суспільну підтримку в проведенні своєї політики». Дослідження показало, що Росія поширювала звіти, що вводять в оману аудиторію. В інформаційній війні РФ проти Швеції використовувались підроблені документи і вироблялись готові новини, які з'явилися в шведських ЗМІ і були згодом підхоплені російським сайтом «Супутник» і «іншими джерелами російської публічної дипломатії» і мовлення для міжнародної аудиторії.

У доповіді визнається, що було неможливо для дослідників точно встановити, де і як фейкі та підроблені розповіді були зібрані, але підкреслюється, що вони відповідають стратегічним цілям Росії.

Основною метою Москви було «зберегти геостратегічний статус-кво» за рахунок мінімізації ролі НАТО в Балтійському регіоні і утримання Швеції від міжнародного військового союзу, йдеться в дослідженні.

«Ми вважаємо, що це демонструє намір впливати на прийняття рішень», – заявив в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter Мартін Краг, один з авторів доповіді.

Дослідження виявило 26 фальшивок, які спливли в Швеції в період між кінцем 2014 року і до середини 2016 року. Найперші з'явилися на «незрозумілих сайтах Росії і/або шведською мовою». Деякі з них подаються нібито від імені шведських осіб, які приймають рішення, для збільшення враження автентичності, додав він.

Згідно із доповіддю, десять фейків були пов'язані безпосередньо зі шведськими справами, три з яких були розглянуті докладно.

Одна з підробок була в якості листа в лютому 2015 року нібито від міністра оборони Швеції головному директору виробника озброєнь BAE Systems Bofors, в якому йшлося про продаж зброї Україні.

Інший фейк створено нібито від імені головного міжнародного прокурора Швеції, який начебто відкинув неіснуючий запит від України у справі проти шведського громадянина, обвинуваченого в скоєнні військових злочинів.

Третій фейк – детально підроблена змова між Швецією і НАТО таємно відправляти зброю «Ісламській державі» через територію Туреччини.

В дослідженні йдеться, що фальшивки містять достатню кількість фактичних і інших помилок, що дозволяють владі оголосити їх підробками, але, як зазначає видання, вони вже були широко поширені в соцмережах, на шведських і російських веб-сайтах, а в одному випадку, у засобах масової інформації.

Також у доповіді зазначається, що однією зі складових інформаційної війни проти Швеції є «армія тролів», що орієнтується на журналістів і вчених.

Інший з авторів доповіді Себастьян Асберг сказав Радіо Швеції, що ключовим інструментом Росії була шведськомовна версія російського державного сайту новин «Супутник», який опублікував 4000 історій в період між 2015 і весною 2016 року, коли він був закритий. Переважна більшість таких «новин» потрапили в такі категорії, як «криза на Заході», «позитивний образ Росії», «західна агресія», «міжнародна симпатія до Росії», «невдачі західної політики» та «підрозділи в західному альянсі», йдеться в доповіді.

Багато з фейків вкрай негативно змальовували НАТО та Європейський Союз, сказав Асберг, додавши, що неправдива інформація пробилася і в парламентські дебати. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен повідомив на національній конференції оборони на цьому тижні, що він «не може виключити», що Росія намагатиметься вплинути на наступні вибори в країні, які відбудуться в 2018 році.

Джерело: УНІАН