Швидкісний поїзд до Польщі почне курсувати з 23 грудня

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Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 574 грн

У п'ятницю, 23 грудня, здійснить перший рейс новий швидкісний поїзд Інтерсіті+ з Києва до Перемишля. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

ПАТ «Укрзалізниця» отримало підтвердження від Польських залізниць про призначення курсування нового швидкісного поїзда Інтерсіті + №705/706 Київ – Львів – Перемишль. Вже 23 грудня 2016 року поїзд здійснить свій перший рейс зі столиці України до польського міста Перемишль.

Новий поїзд №705/706 Київ – Львів – Перемишль відправлятиметься зі ст. Київ – Пасажирський о 06:45 і прибуватиме до Перемишля о 13:25. Інтерсіті+ робитиме зупинки на станціях Святошин (06:59-07:00), Коростень (08:17-08:18), Підзамче (11:55-11:56) та Львів (12:05-12:17).

Зворотно з Перемишля швидкісний поїзд Інтерсіті+ вирушатиме о 14:26 і прибуватиме до Києва о 22:33. Поїзд зупинятиметься на станціях Львів (17:17-17:28), Підзамче (17:36-17:37), Коростень (21:00-21:01) та Святошин (22:21-22:22).

Розклад руху нового поїзда розроблено з урахуванням можливості пересадки на станції Перемишль з поїзда № 705 Київ – Перемишль на поїзд № 3602 Перемишль – Краків – Вроцлав, який відправляється з Перемишля о 14:29. Зворотно пасажири поїзда № 6302 Вроцлав – Краків – Перемишль, що прибуває в Перемишль о 13:18, також можуть продовжити подорож поїздом № 705/706 Перемишль – Київ.

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 27,5099 грн, станом на 20 грудня 2016 року). При проїзді у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість проїзду залежатиме від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.

Раніше було здійснено тестову поїздку з Києва до Перемишля.