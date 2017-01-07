Сили АТО відбили напад диверсантів під Авдіївкою

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Напад стався близько о пів на першу ночі 7 січня

Під Авдіївкою на Донеччині бійці Збройних сил України відбили напад ворожої диверсійної групи. Серед укранських воїнів втрат немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Диверсійна група противника чисельністю до десяти осіб підійшла до наших позицій на відстань сто метрів, після чого відкрила вогонь. Завдяки злагодженим діям військовослужбовців ЗС України напад було відбито, ворог відступив», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що напад стався близько о пів на першу ночі. Під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини, з нашого боку - без втрат, втрати противника уточнються.

Нагадаємо, бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців.