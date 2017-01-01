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    Силовики на Донеччині затримали начальника військкомату, який брав по $800 за звільнення від призову

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    Начальника відділу військкомату затримали за хабарництво<br />Фото: ГУ МВД в Донецкой области
    Начальника відділу військкомату затримали за хабарництво
    Фото: ГУ МВД в Донецкой области

    Начальника відділу військкомату затримали за хабарництво працівники Управління захисту економіки Нацполіції і військової прокуратури Маріупольського гарнізону

    У Донецькій області у зоні антитерористичної операції (АТО) поліція затримала начальника відділу військкомату за хабарництво.

    Про це в понеділок, 10 квітня, повідомила прес-служба Департаменту захисту Національної економіки поліції України.

    «У рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що начальник відділу одного з військкоматів регіону допомагав призовникам уникати служби в армії. Ціна такої «послуги» - 800 доларів США», - говориться в повідомленні.

    Затримали його працівники Управління захисту економіки в Донецькій області Нацполіції і військової прокуратури Маріупольського гарнізону.

    Раніше повідомлялося, що прокуратура на Закарпатті схопила керівника автошколи на хабарі у $700.

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    Силовики на Донеччині затримали начальника військкомату, який брав по $800 за звільнення від призову
    Силовики на Донеччині затримали начальника військкомату, який брав по $800 за звільнення від призову
    Силовики на Донеччині затримали начальника військкомату, який брав по $800 за звільнення від призову
    Силовики на Донеччині затримали начальника військкомату, який брав по $800 за звільнення від призову

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