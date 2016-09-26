Силовики проводять обшуки в Ужгородській міськраді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновника Ужгородської міської ради затримано на хабарі

У ці хвилини співробітники прокуратури Закарпатської області та спецпідрозділу «К» Управління Служби безпеки України у Закарпатській області проводять обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради та у житлових приміщеннях окремих посадовців мерії.

Про це повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Вікторія Попович.

«Прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом „К“ УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Сьогодні ж, 25 січня, було затримано посередника, який отримав частину хабаря у розмірі 20 тисяч гривень. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду», — розповіла Попович.

Наразі відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря), а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах.

Відомо, що частину незаконних земельних рішень вже було проведено через сесію міськради. За попередньою інформацією прокуратури області, перший заступник голови Ужгородської міської ради вдався до втечі. Натомість, як повідомили у прес-службі Ужгородської міськради, вказаний посадовець офіційно перебуває у відрядженні в м. Київ, куди поїхав учора. Окрім того, у міськраді зазначили, що обшуки не вплинули на режим роботи структурних підрозділів мерії.

Джерело: УНН