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    Син Черновецького не сплачує аліменти екс-дружині

    • Сьогодні, 13:02
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    Степан Черновецький
    Степан Черновецький

    Жанна Черновецька подала до суду, аби змусити екс-чоловіка – сина колишнього мера столиці платити гроші

    Син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан не сплачує аліменти своїй екс-дружині Жанні на утримання неповнолітньої дитини. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

    Жанна Черновецька позвалася до суду, аби змусити екс-чоловіка платити гроші.

    Водночас ознайомитися із матеріалами справи можливості немає – їх немає у системі.

    Як відомо, у Степана і Жанни Черновецьких одна спільна дитина – син Леонід.

    Нагадаємо, у 2010 році Степан Черновецький купив для своєї тоді ще дружини Жанни червону Ferrari 458 Italia. Спорткар розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди. А заявлена максимальна швидкість – 325 кілометрів на годину. Усередині авто обшито шкірою.

    У липні у Барселоні за підозрою у відмиванні коштів затримали Степана Черновецького, сина колишнього мера столиці Леоніда Черновецького. 15 липня Інструктажний суд №21 Барселони обрав затриманому синові колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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