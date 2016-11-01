Соратникам Черновецького оголосили підозру через «дерибан» землі на Жуковому острові

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Прокуратура взялася за поплічників екс-мера Києва Леоніда Черновецького, які вкрали 45 га землі на 80 млн грн

Прокуратура Києва повідомила про підозру екс-посадовцям команди колишнього міського голови столиці Леоніда Черновецького, які відчужили 45 га землі на так званому Жуковому острові у столиці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що вчора слідчі прокуратури Києва та оперативники столичної полиції провели 25 обшуків в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом ухвалення незаконних рішень Київрадою часів Леоніда Черновецького.

«Зокрема, йдеться про незаконне відчуження у 2007-2009 роках 45 га землі на території заказника місцевого значення «Острів Жуків», вартість якої лише за нормативною оцінкою складає понад 80 мільйонів гривень», - пояснила Сарган.

Таким чином під час обшуку правоохоронці вилучили документи та гроші в рамках цього розслідування. В результаті столична прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику голови КМДА - начальнику Головного управління земельних ресурсів КМДА, екс-начальнику юридичного управління та екс-начальнику відділу землевпорядкування Головного управління земельних ресурсів КМДА, а також особі, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Наразі у цій справі тривають слідчі та процесуальні дії.