Соратникам Черновецького оголосили підозру через «дерибан» землі на Жуковому острові
- Сьогодні, 09:00
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Прокуратура взялася за поплічників екс-мера Києва Леоніда Черновецького, які вкрали 45 га землі на 80 млн грн
Прокуратура Києва повідомила про підозру екс-посадовцям команди колишнього міського голови столиці Леоніда Черновецького, які відчужили
Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
Вона зазначила, що вчора слідчі прокуратури Києва та оперативники столичної полиції провели 25 обшуків в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом ухвалення незаконних рішень Київрадою часів Леоніда Черновецького.
«Зокрема, йдеться про незаконне відчуження у 2007-2009 роках
Таким чином під час обшуку правоохоронці вилучили документи та гроші в рамках цього розслідування. В результаті столична прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику голови КМДА - начальнику Головного управління земельних ресурсів КМДА, екс-начальнику юридичного управління та екс-начальнику відділу землевпорядкування Головного управління земельних ресурсів КМДА, а також особі, яка брала участь у створенні фіктивного кооперативу. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.
Наразі у цій справі тривають слідчі та процесуальні дії.