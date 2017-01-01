Син прем'єр-міністра Польщі Шидло став священиком
- Сьогодні, 06:58
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Син прем'єр-міністра Польщі провів своє перше богослужіння в якості священика
Шидло заявила, що вся родина пишається ТімотеємСин глави польського уряду Беати Шидло Тімотей 28 травня провів своє перше богослужіння в якості католицького священика.
Про це повідомляє TVN24.
Син прем'єр-міністра Польщі зайняв місце священика в костелі Матері Божої Ченстоховської у рідному селі Пшецешине на півдні Польщі.
У богослужінні взяла участь і голова ради міністрів Польщі.
Шидло заявила, що вся родина пишається Тімотеєм і бажає йому втілення мрії служити в церкві до кінця життя.
Прем'єр зазначила, що її син був хрещений і прийняв перше причастя в тому храмі, де в неділю провів свою першу месу.
Тімотей шість років навчався у духовній семінарії в Бельсько-Бяле.
Нагадаємо, у квітні у Сеймі Польщі опозиція не змогла відправити у відставку уряд Беати Шидло.