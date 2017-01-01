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    Син прем'єр-міністра Польщі Шидло став священиком

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    Син прем'єр-міністра Польщі провів своє перше богослужіння в якості священика
    Син прем'єр-міністра Польщі провів своє перше богослужіння в якості священика

    Шидло заявила, що вся родина пишається Тімотеєм

    Син глави польського уряду Беати Шидло Тімотей 28 травня провів своє перше богослужіння в якості католицького священика.

    Про це повідомляє TVN24.

    Син прем'єр-міністра Польщі зайняв місце священика в костелі Матері Божої Ченстоховської у рідному селі Пшецешине на півдні Польщі.

    У богослужінні взяла участь і голова ради міністрів Польщі.

    Шидло заявила, що вся родина пишається Тімотеєм і бажає йому втілення мрії служити в церкві до кінця життя.

    Прем'єр зазначила, що її син був хрещений і прийняв перше причастя в тому храмі, де в неділю провів свою першу месу.

    Тімотей шість років навчався у духовній семінарії в Бельсько-Бяле.

    Нагадаємо, у квітні у Сеймі Польщі опозиція не змогла відправити у відставку уряд Беати Шидло.

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