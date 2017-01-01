Синоптики повідомили, коли в Україні потеплішає

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Заморозки припиняться на вихідних

Український гідрометеорологічний центр прогнозує невелике потепління 22-23 квітня.

Про це повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Людмила Савченко, пишуть «Українські Новини»..

«На вихідні заморозки, напевно, припиняться. Трохи стане тепліше», - сказала Савченко.

Вона додала, що в Києві на вихідних може бути дощ.

Також синоптики попереджають про заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°.

Нагадаємо, у вівторок, 18 квітня, в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +16°.

У Києві стовпчик термометра триматиметься на рівні від +7 до +9.