Сирійські війська відтіснили повстанців зі східної частини Дамаска

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Східна частина Дамаску

Війська Асада повернули втрачений раніше контроль над східною частиною Дамаска

Підрозділи армії Башара Асада відтіснили загони повстанців із зайнятих ними раніше районів східної частини сирійської столиці.

Про перехід цих районів Дамаска під контроль сирійських урядових сил заявили на державному сирійському інформагентстві Sana, повідомляє DW.

Державне телебачення показало кореспондента, який вітає сирійських військових з перемогою на площі Аббасидів.

Нагадаємо, бої в Дамаску почалися 19 березня після того, як загони повстанців увійшли у район Джобар, що на північному сході столиці. Урядова авіація бомбардувала їхні позиції.

Була також інформація, що до повстанських груп у наступі долучилися бойовики ісламістської організації «Джебхат Фатах аш-Шам», яка раніше була пов'язана з «Аль-Каїдою».

«Главком» також повідомляв, що у середу в результаті двох окремих вибухів у столиці Сирії Дамаску, влаштованих смертниками, загинула щонайменше 31 людина та десятки зазнали поранень.