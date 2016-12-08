Ситник збирається розслідувати справу «чорної бухгалтерії» ПР разом із Луценком
- Сьогодні, 14:14
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Буде створено спільну слідчу групу, в яку увійдуть детективи НАБУ і слідчі ГПУ
Для розслідування справи «чорної бухгалтерії», можливо, буде створено спільну слідчу групу з детективів НАБУ та ГПУ, заявив директор НАБУ Артем Ситник.
«Сьогодні я отримав лист від Горбатюка, який очолює слідче управління ГПУ... і ця справа, ця «чорна бухгалтерія» суттєво перетинається з їх розслідуванням в частині узурпації влади Віктором Януковичем, підкупу депутатів на стадії узурпації влади. Зараз ми просили з ними комунікацію, отримали офіційне звернення...І я не виключаю, що буде створена спільна слідча група, у яку увійдуть детективи НАБУ і слідчі ГПУ для того, щоб не вести паралельні розслідування», - заявив він.
Ситник додав, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький дав доручення детективам направити справу голови ЦВК Михайла Охенкдовського, який також підозрюється в отриманні хабарів з «чорної каси ПР», на розгляд до суду у найкоротші терміни.
Як відомо, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.