Ситник збирається розслідувати справу «чорної бухгалтерії» ПР разом із Луценком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артем Ситник

Буде створено спільну слідчу групу, в яку увійдуть детективи НАБУ і слідчі ГПУ

Для розслідування справи «чорної бухгалтерії», можливо, буде створено спільну слідчу групу з детективів НАБУ та ГПУ, заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«Сьогодні я отримав лист від Горбатюка, який очолює слідче управління ГПУ... і ця справа, ця «чорна бухгалтерія» суттєво перетинається з їх розслідуванням в частині узурпації влади Віктором Януковичем, підкупу депутатів на стадії узурпації влади. Зараз ми просили з ними комунікацію, отримали офіційне звернення...І я не виключаю, що буде створена спільна слідча група, у яку увійдуть детективи НАБУ і слідчі ГПУ для того, щоб не вести паралельні розслідування», - заявив він.

Ситник додав, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький дав доручення детективам направити справу голови ЦВК Михайла Охенкдовського, який також підозрюється в отриманні хабарів з «чорної каси ПР», на розгляд до суду у найкоротші терміни.

Як відомо, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

Як повідомлялося, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких Охендовський.