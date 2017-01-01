Ситуація на Донбасі: окупанти здійснили 27 обстрілів, постраждали п’ятеро українських воїнів

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Фото: mil.gov.ua Український військовий

Коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України. З початку доби ворог 27 разів відкривав вогонь по опорних українських захисників, повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Так, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Поблизу шахти «Бутівка» та Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали опорні пункти поблизу населеного пункту Новотошківське. По захисниках Кримського ворог гатив з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

З початку доби четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі Збройні сили України втратили вбитими двох військовослужбовців і пораненими шістьох. Найтяжчі за добу втрати Збройні сили понесли у Красногорівці.