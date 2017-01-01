Найтяжчі за добу втрати Збройні сили понесли у Красногорівці

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Шеврон ЗСУ

У Красногорівці загинув один воїн і дістали поранень ще четверо військовослужбовців

За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі Збройні сили України втратили вбитими двох військовослужбовців і пораненими шістьох. Про це на брифінгу розказав речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, найтяжчі за добу втрати ЗСУ понесли у Красногорівці, де загинув один воїн та дістали поранень ще четверо, причому один з поранених знаходиться у тяжкому стані. Ще один військовослужбовець загинув під Павлополем унаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої. По одному військовослужбовцю внаслідок ворожих обстрілів поранено у Зайцевому та Верхньоторецькому.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-окупаційні війська 70 разів обстріляли позиції Збройних сил України, двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще шестеро – отримали поранення.