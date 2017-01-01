Ситуація в Авдіївці: повністю відновлено електро- та водопостачання

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Електро- та водопостачання отримують 3 населених пункти Ясинуватського району

Станом на 7:00 8 лютого, в м. Авдіївка Донецької області повністю відновлено електро- та водопостачання для мешканців міста. Також підключені 3 населених пункти Ясинуватського району (с. Камянка, с. Веселе та с. Петровське). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До ремонтно-відновлювальних робіт залучено бригади ДТЕК в складі 14 чоловік та 3 одиниць техніки.

Проведені ремонтно-відновлювальні роботи (закриття вікон плівкою, перекриття покрівельним матеріалом дахів) по 48 адресам м. Авдіївка. Закрито плівкою 173 вікна приватних житлових будинків загальною площею 255,5 м2 та перекрито дахи будинків загальною площею 73 м2 .

На даний час залишаються функціонувати 4 мобільні пункти. З початку їх функціонування, обігріто понад 11 789 чоловік, з них 5 533 людей похилого віку та 1 872 дітей.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.