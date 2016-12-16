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    Ситуація в зоні АТО напружена: поранено двоє військових

    • Сьогодні, 06:11
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    По Новотроїцькому вогонь вів снайпер

    Загалом зафіксовано 37 обстрілів. Двоє наших військових поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    З мінометів окупанти обстрілювали Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї – Славне, Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. По Широкиному – БМП противника.

    На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-міліметрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Новоолександрівку та Троїцьке. З 82-міліметрових мінометів – Новозванівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новозванівку. По Новозванівці також вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

    На Донецькому напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї обстріляно наші позиції в районі Зайцевого та Авдіївки.

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