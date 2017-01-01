Ситуація в зоні АТО напружена: поранено шестеро військових

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Російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби залишалась напруженою, однак відносно стабілізувалась

Російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах 20 разів. Після 18.00 години вчорашнього дня один з опорних пунктів сил АТО в районі Водяного противник обстрілював із мінометів калібру 120 та 82 мм. По наших позиціях поблизу Широкиного, Гнутового й Новотроїцького бойовики періодично вели вогонь зі стрілецької зброї. Натомість, біля Павлополя з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Талаківки - з озброєння БМП.

На донецькому напрямку проросійські бандформування найбільш активно обстрілювали наших воїнів в районі Авдіївки. З настанням сутінок бандити били по наших захисниках з 120-мм та 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї незаконні збройні формування били також по захисниках Луганського. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані й біля Новгородського.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 9 епізодів застосування бойовиками зброї. Ввечері російсько-терористичні війська з міномету калібру 82 мм обстріляли українських воїнів біля Троїцького. По нашому опорному пункті в районі Станиці Луганської били з великокаліберного кулемету. З такого ж озброєння та гранатометів вели вогонь неподалік Валуйського.

Внаслідок обстрілів шість військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Нагадаємо, протягом 13 травня в зоні АТО не загинув жоден український військовослужбовець, але четверо отримали поранення. За 13 травня російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.