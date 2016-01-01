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    Ситуація в зоні АТО: бойовики обстріляли Станицю Луганську з гранатометів

    • Сьогодні, 06:45
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    На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Новогригорівці

    Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському – зі 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Новогригорівці. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Павлопіль. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Широкине й Мар’їнку. Поблизу Талаківки зафіксовано також вогонь з озброєння БМП.

    На Луганському напрямку з гранатометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Золоте, Новоолександрівку, Новозванівку та Станицю Луганську. Поблизу Станиці Луганської також вів вогонь снайпер.

    На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії, 120 і 82-міліметрових мінометів та стрілецької зброї неодноразово протягом дня вели вогонь по наших позиціях поблизу Луганського, Новгородського та Авдіївки.

    Загалом за добу відбулося 24 обстріли.

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