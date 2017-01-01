Скандальний інформатор WikiLeaks вийшов на волю

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Челсі Меннінг вже виклала фото у соцмережу

Челсі Меннінг перебувала у в’язниці з 2013 року

Інформатор WikiLeaks Челсі Меннінг, яка раніше була відома під ім'ям Бредлі Меннінг, вийшла на свободу.

Колишній інформатор WikiLeaks опублікувала своє перше фото після звільнення з-під варти.

Нагадаємо, президент США Барак Обама пом'якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг, яка була засуджена на 35 років. Меннінг вийшла на свободу 17 травня 2017 року.

29-річна Челсі Меннінг, яка раніше була відома під ім'ям Бредлі Меннінг, з 2013 року відбуває тюремне ув'язнення у військовій в'язниці Форт-Лівенворт, штат Канзас.

У серпні 2013 року військовий суд США засудив рядового Бредлі Меннінґа, якого обвинувачували у передачі великого обсягу секретних документів проекту Wikileaks, до 35 років ув’язнення.

За даними слідства, під час служби в Іраку Меннінґ незаконно скачав із закритих архівів сотні тисяч секретних повідомлень американських дипломатів, які згодом з’явилися на сайті Wikileaks.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.