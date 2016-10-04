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    Скасували спецрежим: відсьогодні українські аграрії будуть платити податки, як усі

    • 1 Сiчня, 17:09
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    misto.kh.ua

    Згідно закону у 2017-2021 роках щорічний обсяг допомоги повинен бути не менше 1% від випуску продукції в сільському господарстві

    З 1 січня 2017 року скасовується спецрежим податку на додану вартість (ПДВ) для аграріїв. Про це свідчить законопроект №5132 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2017 році», який набуває чинності з 1 січня 2017 року.

    Відповідно до документу, з 1 січня всі аграрії переходять на загальну систему оподаткування.

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    Законом був затверджений порядок розподілу бюджетної дотації для сільгоспвиробників, який вводиться замість спеціального режиму з ПДВ. У 2017-2021 роках щорічний обсяг допомоги повинен бути не менше 1% від випуску продукції в сільському господарстві.

    При цьому встановлюється, що з 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі  не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України. 

    Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських земель буде проіндексована з коефіцієнтом 1, несельхозземлі - 1,06, для бізнесу на 4 групи єдиного податку (фіксований сільгоспподаток) - 1,14.

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