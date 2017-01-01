Слідом за Анною Ярославною росіяни поцупили і княгиню Ольгу (фото)

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Свята Княгиня Ольга. Володимирський собор у Києві

Єпископ назвав Росію країною із непередбачуваним... минулим

Московський патріархат «привласнив» княгиню Київської Русі Ольгу, назвавши її «росіянкою».

«Свята рівноапостольна велика княгиня російська Ольга», – можна прочитати в так званому православному календарі російських церковників.

«Московський патріархат цілком офіційно іменує княгиню Ольгу «российской» і навіть у молитвах так її титулує», – написав у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської патріархії Євстратій Зоря.

«У стрічці бачу багато справедливої критики привласнення Путіним королеви Франції Анни Київської. Але насправді нічого виняткового він не зробив, бо це є послідовна традиція Московії привласнювати собі чужу історію», – написав він.

«Справді, Росія є країною з непередбачуваним минулим», – додав єпископ.

29 травня, під час виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну «росіянкою».