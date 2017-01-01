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    Слідом за Анною Ярославною росіяни поцупили і княгиню Ольгу (фото)

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    Свята Княгиня Ольга. Володимирський собор у Києві
    Свята Княгиня Ольга. Володимирський собор у Києві

    Єпископ назвав Росію країною із непередбачуваним... минулим

    Московський патріархат «привласнив» княгиню Київської Русі Ольгу, назвавши її «росіянкою».

    «Свята рівноапостольна велика княгиня російська Ольга», – можна прочитати в так званому православному календарі російських церковників.

    «Московський патріархат цілком офіційно іменує княгиню Ольгу «российской» і навіть у молитвах так її титулує», – написав у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської патріархії Євстратій Зоря.

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    «У стрічці бачу багато справедливої критики привласнення Путіним королеви Франції Анни Київської. Але насправді нічого виняткового він не зробив, бо це є послідовна традиція Московії привласнювати собі чужу історію», – написав він.

    «Справді, Росія є країною з непередбачуваним минулим», – додав єпископ.

    29 травня, під час виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

    Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну «росіянкою».

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