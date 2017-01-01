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    Смерть військового на Київщині: у прокуратурі кажуть про самогубство

    • Сьогодні, 13:58
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    Біля тіла було знайдено передсмертну записку

    Смерть військовослужбовця у Василькові могла бути суїцидом, біля тіла знайшли передсмертну записку.

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив військовий прокурор Київського гарнізону Роман Грищенко.

    У старшого лейтенанта були сімейні та матеріальні проблеми. Сам чоловік 1976 року народження понад 10 років служив в армії, але конфлікту з колегами у нього не було. Правоохоронці розглядають версію самогубство.

    «Біля тіла було знайдено передсмертну записку. Призначено низку судових експертиз, балістичні експертизи, судово-медичні експертизи, також почеркознавчу щодо вказаної записки», - повідомив Грищенко.

    Як повідомлялося,17 квітня один з військовослужбовців військової частини Васильківського гарнізону загинув від вогнепального поранення.

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