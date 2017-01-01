Смерть військового на Київщині: у прокуратурі кажуть про самогубство

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Біля тіла було знайдено передсмертну записку

Смерть військовослужбовця у Василькові могла бути суїцидом, біля тіла знайшли передсмертну записку.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив військовий прокурор Київського гарнізону Роман Грищенко.

У старшого лейтенанта були сімейні та матеріальні проблеми. Сам чоловік 1976 року народження понад 10 років служив в армії, але конфлікту з колегами у нього не було. Правоохоронці розглядають версію самогубство.

«Біля тіла було знайдено передсмертну записку. Призначено низку судових експертиз, балістичні експертизи, судово-медичні експертизи, також почеркознавчу щодо вказаної записки», - повідомив Грищенко.

Як повідомлялося,17 квітня один з військовослужбовців військової частини Васильківського гарнізону загинув від вогнепального поранення.