Смерть військового на Київщині: у прокуратурі кажуть про самогубство
- Сьогодні, 13:58
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Біля тіла було знайдено передсмертну записку
Смерть військовослужбовця у Василькові могла бути суїцидом, біля тіла знайшли передсмертну записку.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив військовий прокурор Київського гарнізону Роман Грищенко.
У старшого лейтенанта були сімейні та матеріальні проблеми. Сам чоловік 1976 року народження понад 10 років служив в армії, але конфлікту з колегами у нього не було. Правоохоронці розглядають версію самогубство.
«Біля тіла було знайдено передсмертну записку. Призначено низку судових експертиз, балістичні експертизи, судово-медичні експертизи, також почеркознавчу щодо вказаної записки», - повідомив Грищенко.
Як повідомлялося,17 квітня один з військовослужбовців військової частини Васильківського гарнізону загинув від вогнепального поранення.