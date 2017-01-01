Смертельна бійка у нічному клубі Києва: з’явилося відео з камер спостереження

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Скріншот з камери відеоспостереження

Підозрюваний у вбивстві стверджує, що захищався, і це була самооборона

У Києві в нічному клубі «Shooters» стався конфлікт, в результаті якого був убитий молодий чоловік.

Учасниками конфлікту стали 26-річний киянин, який згодом загинув, а також 28-річний уродженець Сумської області (що завдав фатального удару).

«Обозреватель» відтворив хронологію надзвичайної події.

Все сталося майже через дві години після того, як дівчина і підозрюваний у вбивстві приїхали в клуб. На камерах відеоспостереження, які встановлені в клубі, видно, що вони заходять о 2:19.

Майже через годину, о 3:05, в клуб приїхав хлопець, який згодом став жертвою, з компанією - він в окулярах.

О 4:09 на камерах видно, як охорона нічного клубу вивела «бійця» на вулицю і більше не пускає всередину. Мабуть, бійка вже сталася, але на відео, яке потрапило у розпорядження ЗМІ, цього моменту немає.

Через деякий час, о 4:12, на вулицю вийшов товариш убитого хлопця і звернувся до другого учасника конфлікту. Що він йому сказав - не чути, але у відповідь підозрюваний двічі вдарив його по обличчю, після чого втрутилася охорона.

О 4:19 ночі охоронці на руках винесли тіло (?) хлопця. Присутні поруч люди намагалися щось зробити, проводити «реанімацію», але безрезультатно: лікарі швидкої медичної допомоги, які приїхали о 4:20, судячи з усього, констатували його смерть (4:22).

Також на відео видно, що «боксер» вільно ходить по вулиці і ніхто його не затримує. Лише через деякий час, мабуть, вже після того, як присутні зрозуміли, що чоловік помер, паркувальник зупинив патруль поліції охорони, який і затримав вбивцю.

За словами джерела видання, підозрюваний у вбивстві повідомив, що молодий чоловік нібито кілька разів відкрито проявив знаки уваги до дівчини, що сиділа з ним. І він, і його супутниця робили зауваження й просили поводитися стриманіше. Але, незважаючи на це, у момент, коли молодик ненадовго залишив супутницю за барною стійкою і відійшов, чоловік знову нібито почав поводитися зухвало і «розпускати руки». Побачивши це, хлопець повернувся й влаштував бійку. Слова затриманого підтверджує його супутниця.

У поліції зареєстровано кримінальне провадження, передбачене ст. 115 КК України (умисне вбивство), хоча затриманий з цим категорично не згоден. Він стверджує, що захищався, і це була самооборона.

Як повідомляв «Главком», смертельна бійка сталася вночі 15 травня в столичному нічному клубі «Shooters», який знаходиться на вулиці Московська, 22.