Смертник з Манчестера готувався до теракту майже рік

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Салман Абеді Фото: The Guardian

Салман Абеді купував елементи враження для саморобного вибухового пристрою в різних магазинах, щоб не викликати підозр

Ймовірний виконавець теракту в Манчестері Салман Абеді почав підготовку до нападу мінімум за рік.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, 22-річний чоловік приблизно за 12 місяців до атаки відкрив у банку рахунок, який згодом використав, щоб придбати елементи враження для саморобного вибухового пристрою.

Щоб не викликати підозр, він робив закупівлі в різних магазинах, зокрема, у господарській фірмі B&Q, що займається роздрібною торгівлею, і в компанії Screwfix в передмісті Манчестера. Він спеціально планував поїздки в ці торгові точки на різні дні. Всі покупки були виконані до середини квітня, коли Абеді ненадовго поїхав до Лівії.

Тим часом британська поліція 26 травня повідомила, що заарештувала чоловіка неподалік від Мосс Сайда в окрузі Великий Манчестер по справі про теракт на концерті Аріани Гранде. Таким чином, наразі загальна кількість утримуваних під вартою в рамках даного розслідування становить вісім осіб, двоє були відпущені без пред'явлення їм звинувачень.

В результаті теракту на стадіоні «Манчестер Арена» 22 травня загинули 22 людини, 64 були поранені. Стан 20 постраждалих лікарі оцінили як критичний.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.