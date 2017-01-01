«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Манчестері

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Терористи ІДІЛ обрали Британію мішенню для теракту

За останніми даними британської поліції, внаслідок вибуху загинуло 22 людини, серед них були діти

Терористи ІДІЛ розмістили відео у мережі, в якому взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідне відео терористів, розміщене в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

За останніми даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні як можливий терористичний акт.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері..