Соболєв відповів на звинувачення Матіоса про підробку своєї військової справи

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Єгор Соболєв

Депутат каже, головний військовий прокурор професійно некомпетентний

Народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв вважає заяви головного військового прокурора України Анатолія Матіоса про фальсифікацію його військової облікової справи ознакою професійної некомпетентності. Про це він розповів у коментарі ZAXID.NET.

Нардеп зізнався, що після заяви головного військового прокурора не одразу зрозумів, про що йде мова, а тому спробував з'ясувати.

«Гадаю, що мова йде про наступне: багато років тому я ставав на військовий облік коли проходив перереєстрацію місця проживання. Якщо не помиляюся, то це був військкомат мого Шевченківського району. Тоді мене запитали: «Яка у вас військова спеціальність?». Я відповів: «Не знаю, бо у Збройних силах не служив». Тоді мені сказали: «Так ви ж журналістом працюєте? Давайте, ми вас так і запишемо»», – розповів Єгор Соболєв.

Депутат нагадав, що з 1995 по 2013 рік працював журналістом.

«Зараз головний військовий прокурор каже: «Фальсифікація. Він готувався до війни і фальсифікував свою військову спеціальність». Військову спеціальність - на військового журналіста. У чому сенс такої «фальсифікації» - не розумію», – здивувався нардеп.

«Насправді дуже сумно, що люди, які займають такі високі і важливі під час війни посади, докотилися до такого. Ця вся історія з Голубаном (полковником поліції Юрієм Голубаном, якого низка політиків та активістів підозрюють у причетності до діяльності бандформування «Восток» на початку конфлікту на Донбасі – ред.), відкрила очі багатьом громадянам на те, наскільки багато зрадників на ключових державних посадах і як вони один одного прикривають та протягають. У цій ситуації і в міністра МВС, і в головного військового прокурора просто не залишилось слів та пояснень, і вони почали нести просту нісенітницю, яку, відверто, навіть морально слухати важко», – заявив Соболєв.

Як повідомлялося, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що у військовій обліковій справі громадянина Єгора Зіміна (Єгора Соболєва) виявили підробку. За словами прокурора, у ній з’явився допис «військовий журналіст», проте у переліку військових спеціальностей немає такого поняття.