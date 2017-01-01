Сьогодні Лондон оприлюднить рішення про порядок розгляду справи про «борг Януковича»

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17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України

Рішення буде оприлюднено о 9:30 за лондонським часом

Високий суд Лондона в середу, 29 березня, оприлюднить рішення про порядок розгляду позову РФ до України про борг за євробондами на $ 3 млрд в прискореному порядку.

Про це повідомляється у порядку денному суду.

Рішення буде оприлюднено о 9:30 за лондонським часом (11.30 за київським).

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт по євробондам, викупленим Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($ 3 млрд — сам випуск та $ 75 млн — останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних з комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Борг повинен був бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак в грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $ 3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

17 лютого 2016 року, Мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України.

Інтереси Росії в суді представляє міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, яка консультує РФ протягом декількох років.

Україна 27 травня 2016 року подала до Високого суду Англії заперечення щодо позову, в яких вона вказала, що договір про запозичення, укладений в грудні 2013 року, є недійсним через порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $ 3 млрд, а також «тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС».

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесене «у визначений термін».