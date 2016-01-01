Сьогодні Рада розглядатиме бюджетні законопроекти

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Розгляд проекту Держбюджету-2017 запланований на 16.00

Народні депутати у вівторок розглянуть законопроекти, пов'язані з затвердженням Державного бюджету на 2017 рік, та сам проект Основного фінансового документа держави у другому читанні.

Про це йдеться у порядку денному парламенту на вівторок.

Зокрема, серед «бюджетних» законопроектів, - внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та виконання бюджетів; проекти змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році та щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.

Розгляд проекту Держбюджету-2017 запланований на 16.00.

Крім того, на порядку денному парламенту в першому читанні - законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення обсягу субвенцій місцевим бюджетам; проект закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та низка інших питань.