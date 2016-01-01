  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні Рада розглядатиме бюджетні законопроекти

    • 20 Грудня, 08:33
    • Розсилка

    Розгляд проекту Держбюджету-2017 запланований на 16.00

    Народні депутати у вівторок розглянуть законопроекти, пов'язані з затвердженням Державного бюджету на 2017 рік, та сам проект Основного фінансового документа держави у другому читанні. 

    Про це йдеться у порядку денному парламенту на вівторок.

    Читайте також

    Зокрема, серед «бюджетних» законопроектів, - внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення складання та виконання бюджетів; проекти змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році та щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.

    Розгляд проекту Держбюджету-2017 запланований на 16.00.

    Крім того, на порядку денному парламенту в першому читанні - законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» щодо збільшення обсягу субвенцій місцевим бюджетам; проект закону про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та низка інших питань. 

    Читайте також
    Верховна Рада Держбюджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ