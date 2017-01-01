Сьогодні у Києві відбудеться другий півфінал «Євробачення-2017»

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Фото: Новое Время Українці зможуть голосувати за артистів, які виступлять у другому півфіналі.

На головну сцену «Євробачення-2017» вийдуть представники 18 країн-учасниць

Сьогодні о 22:00 відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це передає «Главком» з посиланням на офіційний сайт пісенного конкурсу.

Зі своїми півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники 18 країн-учасниць.

У рамках пре-шоу другого півфіналу Євробачення-2017 на головній арені конкурсу виступлять артисти українського музичного колективу G-ART, які виконають власні аранжування відомих хітів з незвичайним поєднанням музичних інструментів – цимбал, гітари, акордеону, синтезатора, труби та ударних.

Також гостями другого шоу Євробачення-2017 стануть учасники українського танцювального колективу APACHE CREW.

Наприкінці другого півфіналу ведучі Євробачення Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосять результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, і стануть відомі імена ще 10 конкурсантів, які проходять до фіналу Євробачення.

Нагадаємо, українці зможуть голосувати за артистів, які виступлять у другому півфіналі.

Під час першого півфіналу Україна не голосувала.

Фінал конкурсу — 13 травня.

Стало відомо в якій частині фіналу виступлять учасники ТОП-10 першого півфіналу Євробачення-2017.