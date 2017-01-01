Сьогодні у Стокгольмі оголосять рішення у справі «Нафтогаз»-«Газпром»

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Фото: ZN.ua 30 квітня буде оголошено вердикт Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у справі «Нафтогаз»- «Газпром».

Мова йде про постачання газу в 2010-2014 роках

Сьогодні, 30 квітня, буде оголошено вердикт Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у справі «Нафтогаз»- «Газпром». Мова йде про постачання газу в 2010-2014 роках, передає «Главком».

Зокрема, як пише Deutsche Welle, «Нафтогаз» вимагає 18 млрд доларів, включаючи відсотки. Йдеться про різницю в ціні, яку платила українська компанія, і ціною на європейському ринку. Відлік претензій ведеться з моменту, коли «Нафтогаз» вперше звернувся до «Газпрому» з вимогою про перегляд вартості, яка на той момент була найвищою в Європі і згодом часом майже вдвічі перевищувала середньоєвропейську.



Звернення однієї зі сторін про перегляд ціни передбачено контрактом. Однак як на це повинна реагувати інша сторона, в контракті не прописано. «Газпром» відкидав вимоги про перегляд.

З 2016 року «Нафтогаз» не закуповує паливо у російського монополіста.

Як повідомляв «Главком», всього в Стокгольмі з 2014 року розглядаються дві справи по спору «Нафтогазу» і «Газпрому». 50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах.