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    Сьогодні у Стокгольмі оголосять рішення у справі «Нафтогаз»-«Газпром»

    • Сьогодні, 09:40
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    30 квітня буде оголошено вердикт Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у справі &laquo;Нафтогаз&raquo;- &laquo;Газпром&raquo;.
    Фото: ZN.ua
    30 квітня буде оголошено вердикт Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у справі «Нафтогаз»- «Газпром».

    Мова йде про постачання газу в 2010-2014 роках

    Сьогодні, 30 квітня, буде оголошено вердикт Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у справі «Нафтогаз»- «Газпром». Мова йде про постачання газу в 2010-2014 роках, передає «Главком».

    Зокрема, як пише Deutsche Welle,  «Нафтогаз» вимагає 18 млрд доларів, включаючи відсотки. Йдеться про різницю в ціні, яку платила українська компанія, і ціною на європейському ринку. Відлік претензій ведеться з моменту, коли «Нафтогаз» вперше звернувся до «Газпрому» з вимогою про перегляд вартості, яка на той момент була найвищою в Європі і згодом часом майже вдвічі перевищувала середньоєвропейську.

    Звернення однієї зі сторін про перегляд ціни передбачено контрактом. Однак як на це повинна реагувати інша сторона, в контракті не прописано. «Газпром» відкидав вимоги про перегляд.

    З 2016 року «Нафтогаз» не закуповує паливо у російського монополіста.

    Як повідомляв «Главком», всього в Стокгольмі з 2014 року розглядаються дві справи по спору «Нафтогазу» і «Газпрому».  50 млрд - загальний обсяг вимог української компанії у двох справах.

    Росія газ Нафтогаз України Газпром Стокгольмський арбітраж
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