Сьогодні в Мінську затримували співробітників КримSOS

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В Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців

Всіх затриманих вже відпустили

У суботу в Мінську о 12:00 силовики затримали співробітників КримSOS Євгенію Андреюк і Марію Квіцинську, які перебували у складі міжнародної спостережної місії International Partnership for Human Rights.

Як повідомляє сайт КримSOS, співробітників місії заблокували в офісі організації «Весна» бійці ОМОНу, з ними були іноземні журналісти, місцеві та іноземні правозахисники, всього 57 осіб.

Затриманих без пояснення причин тримали 1 годину, після цього відвезли в Першотравневий РВВС.

Повідомлялося, що Андреюк і Квіцинська перебувають у спортивній залі РВВС з сотнею затриманих активістів, правозахисники з «Весни» та інші затримані перебувають надворі. Силовики проводять огляд затриманих і переписують їхні паспортні дані.

Пізніше представник організації «Міжнародне партнерство з прав людини» Світлана Валько повідомила на брифінгу в Києві, що білоруські правоохоронці відпустили раніше затриманих в мінському офісі правозахисного центру «Вясна» 57 активістів, журналістів і правозахисників.

«Всіх затриманих станом на цю хвилину відпустили. Але спостерігачі й правозахисники, які просто готувалися спостерігати за мирним протестом, поведінкою влади, силовиків на цьому марші (на честь Дня Волі) і яких безпричинно утримували впродовж усього маршу, були відпущені, коли стало зрозуміло, що на марш вони вже не потрапляють», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні спецпідрозділ ОМОН приїхав до мінського офісу правозахисного центру «Вясна».

Були затримані майже 60 осіб, серед них активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

Завтра в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.