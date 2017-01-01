Сьогодні в Україні очікуються дощі з мокрим снігом

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Абрикосовий цвіт на початку квітня

У більшості областей України переважатиме волога прохолодна погода

Сьогодні, 7 квітня, в Україні очікується похолодання. Температура повітря знизиться до 5-11 градусів тепла, на Правобережжі очікується 14-17 градусів тепла.

У більшості областей переважатиме волога погода, пройдуть дощі, можливі грози, на заході з мокрим снігом, повідомляє Opogode.

У західній частині переважатиме волога погода, дощ, місцями мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями 0-2 морозу, вдень 5-9 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 5-12 тепла, на Сумщині до 14 тепла

У східних областях - місцями дощ. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

У центральній частині - дощі. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 11-17. на Вінниччині 8-12 градусів вище нуля.

У південній частині - переважно дощі. Температура повітря вночі 3-9, вдень 10-16 градусів вище нуля.

У Києві 7 квітня пройдуть дощі. Температура повітря вночі 4-7 градусів тепла, вдень 9-11 градусів тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12, місцями пориви 15-18 м/с.

Нагадаємо, що сьогодні православні християни та греко-католики святкують Благовіщення. За народними прикметами, яка погода буде на Благовіщення, така й на Великдень.