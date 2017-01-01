Сьогодні православні та греко-католики святкують Благовіщення: прикмети та традиції

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Благовіщення Пречистої Діви Марії

Це одне з 12 головних свят у православному календарі

Сьогодні, 7 квітня, православні християни та греко-католики святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з головних свят у православному календарі.

Свято присвячене події, що описана в Євангелії апостолом Лукою. За біблійними переказами, в цей день Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарету, щоб оголосити про те, що Святий Дух чудесним чином зійшов на неї, і Діва в утробі своїй понесла Сина Божого.

Урочистість Благовіщення відзначається Православною Церквою 7 квітня, за 9 місяців до Різдва. Ця дата, на відміну від Великодня і Трійці, що відзначається щороку в один і той же час. Подія відноситься до числа 12 найбільш найважливіших свят християн. З цим днем в церковних традиціях і народних повір'ях пов'язано безліч правил і вірувань.

Слово «Благовіщення» означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. В церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну.

Кажуть, що на Благовіщення птахи гнізда не в’ють і не несуться. «Благовіщенське яйце під курку не кладуть». Вважається, що від Введення до Благовіщення треба дати землі відпочити. У це свято особливо грішно працювати на землі. На Благовіщення Господь «благословить усяке дихання», і після цього дня можна розпочинати роботи в полі, все буде добре рости, квітнути й колоситися.

Народні прикмети:

Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

Якщо 7 квітня ще лежить на дахах сніг, то і на 1, і на 6 травня він у полі буде.

Який цей день - такий і кінець місяця.

Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень - середня, якщо ясно ввечері - пізня.

Якщо 7 квітня сонце світить до обіду, а потім ховається за хмари, кукурудза буде рання, коли ж навпаки: визирає з-за хмар тільки після обіду, то кукурудза буде пізня. Якщо ж того дня взагалі буде хмарно, негода, то кукурудза не вродить.

Ніч проти Благовіщення. Якщо вона тепла, то весна буде дружна; якщо за ніч мокрий рушник висохне надворі - рік буде врожайний, якщо наполовину висохне - на середній урожай, а якщо залишиться мокрим чи замерзне - буде мокре літо.

Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.

Благовіщення без ластівок - холодна весна.

Якщо з'являться жаби і зникнуть, то стільки ще буде холодно.

На Благовіщення гарна погода - гарний врожай.

Якщо ввечері зоряно, то вродять коноплі.

Якщо на Благовіщення летить сніг - літо неврожайне.

Якщо на Благовіщення півень на порозі нап'ється, то на Юрія (6.05) віл напасеться.

За матеріалами «Українських традицій»