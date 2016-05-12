Сьогодні відбудеться брифінг Ради Безпеки ООН стосовно ескалації ситуації на сході України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Єльченко

У брифінгу стосовно України також візьме участь заступник генсека ООН Джеффрі Фелтман

Сьогодні, 2 лютого, в Радбезі ООН відбудеться відкритий брифінг стосовно ескалації конфлікту на сході України. Про це повідомляє офіційний сайт ООН із посиланням на постійного представника України в організації Володимира Єльченка.

Постпред заявив, що в зв'язку з недавньою ескалацією ситуації на сході України від 2 лютого в другій половині дня відбудеться відкритий брифінг, присвячений ситуації на сході України. Перед членами Ради виступить заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман і представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Посол України повідомив про конструктивну зустріч із новим постійним представником США при ООН. Відповідаючи на запитання журналіста, Володимир Єльченко сказав, що він цілком задоволений тією позицією, яку офіційний представник США при ООН займає з української проблематики.

Нагадаємо, 1 лютого головування в Раді Безпеки ООН перейшло до України. Держави – члени Ради виконують цей обов'язок по черзі, відповідно до англійського алфавіту. Пріоритетними темами в роботі Радбезу в лютому будуть: терористичні загрози критичним об'єктам інфраструктури та вирішення конфліктів в Європі. Три засідання буде присвячено ситуації в Сирії. Вже завтра відбудеться засідання щодо України.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН виступила із заявою, в якій висловила стурбованість у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України, і закликала негайно відновити режим припинення вогню.